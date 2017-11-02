Жительница Кузнецка лишилась более 1 млн. рублей, пытаясь получить компенсацию Криминал

Кузнецк, 2 ноября 2017. PenzaNews. 77-летняя жительница Кузнецка Пензенской области лишилась 1 млн. 258 тыс. рублей, попавшись на уловку мошенников.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В ноябре 2013 года женщина услышала по радио рекламу масла для укрепления здоровья и приобрела 12 флаконов за 30 тыс. рублей. Через некоторое время на домашний телефон пенсионерки позвонил неизвестный, который пояснил, что гражданке полагается компенсация в сумме 417 тыс. рублей за приобретение некачественного товара, но для ее получения необходимо перевести деньги», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве отметили, что после этого пожилая женщина перевела по реквизитам, указанным незнакомцем, 38 тыс. рублей.

«После звонков неизвестных, которые требовали под различными предлогами осуществить дополнительные перечисления, гражданка перевела еще более 1 млн. рублей», — добавили в полиции.

В управлении уточнили, что по факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — резюмировали в УМВД.