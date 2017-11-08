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После массовой эвакуации школ и больниц в Пензе возбуждено уголовное дело

18:12 | 08.11.2017 | Криминал

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Пенза, 8 ноября 2017. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 1 ст. 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» возбуждено после того, как в минувший вторник, 7 ноября, в региональное управление ФСБ России поступила информация от неустановленного лица о якобы заложенном на одном из объектов Пензы взрывном устройстве. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

После массовой эвакуации школ и больниц в Пензе возбуждено уголовное дело

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«По указанному сообщению органами правопорядка было проверено 227 объектов с массовым пребыванием граждан», — сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что в их числе — 151 образовательная организация, 42 торгово-развлекательных центра, 11 лечебных учреждений, семь спортивных и 16 иных объектов.

«Взрывных устройств не обнаружено, что свидетельствует о заведомой ложности сообщения», — пояснила Светлана Артамонова.

По ее словам, ход предварительного расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры Ленинского района Пензы.
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