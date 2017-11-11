Житель Пензенской области получил условный срок за распространение порнографии Криминал

Пенза, 11 ноября 2017. PenzaNews. Наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года назначено 25-летнему жителю деревни Заречной Пензенской области за распространение порнографических материалов в интернете.

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«В мае 2015 года на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» мужчина незаконно разместил порнографические фотографии и до 2017 года умышленно распространял их среди других пользователей сайта», ― сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она уточнила, что в 2017 году свою страницу в социальной сети он добровольно удалил.

«Приговор вступил в законную силу», ― отметила собеседница агентства.