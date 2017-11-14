В Пензе организатор азартных игр в здании «Метелицы» оштрафован на 150 тыс. рублей Криминал

Пенза, 14 ноября 2017. PenzaNews. Наказание в виде штрафа в размере 150 тыс. рублей назначено жителю Пензы 1988 года рождения, который признан судом виновным в незаконной организации и проведении азартных игр вне игорной зоны.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В конце мая мужчина на основании устной договоренность арендовал у собственника помещение в доме №53 на улице Луначарского в Пензе. Он начал использовать его для организации и проведения азартных игр. В данном помещении мужчина установил приобретенные им восемь игровых автоматов, используемых для проведения азартных игр с материальным выигрышем», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она уточнила, что мужчина вел незаконную деятельность с конца мая до 21 сентября 2017 года.

«Им был принят на работу кассир. Денежные средства, полученные в результате проведения незаконной игровой деятельности, злоумышленник присваивал себе», — добавила собеседница агентства.

По ее словам, приговор не вступил в законную силу.