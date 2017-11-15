Житель Наровчатского района приговорен к обязательным работам за смерть собаки Криминал

Пенза, 15 ноября 2017. PenzaNews. Наказание в виде 240 часов обязательных работ назначено жителю Наровчатского района Пензенской области, который признан судом виновным в жестоком обращении с собакой, повлекшем ее гибель.

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«В августе во дворе знакомого в состоянии алкогольного опьянения мужчина нанес собаке, находившейся на цепи и не имевшей возможности убежать либо спрятаться, два удара черенком вил по голове и один металлической частью инструмента с заостренными зубьями по телу», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Наровчатского районного суда.

Он уточнил, что собаке были причинены особые мученья, боль и повреждения в виде многочисленных гематом в области головы и глаза, а также четырех колотых ран на теле.

«В результате нанесенных повреждений животное погибло», — отметил собеседник агентства.

По его словам, при назначении наказания суд учел в том числе явку с повинной и раскаяние в содеянном.

«Приговор не вступил в законную силу», — добавил представитель суда.