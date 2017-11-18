EN
10:41:26 Суббота, 18 ноября
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017

Житель Малосердобинского района получил условный срок за распространение порнографии

09:49 | 18.11.2017 | Криминал

Печать

Пенза, 18 ноября 2017. PenzaNews. Наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год назначено 25-летнему жителю Липовки Малосердобинского района Пензенской области за распространение порнографии в интернете.

Житель Малосердобинского района получил условный срок за распространение порнографии

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«По делу установлено, что на протяжении 2016 года мужчина на своей интернет-странице в социальной сети «ВКонтакте» незаконно разместил порнографические материалы — видеофайлы и фотографии», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

По ее словам, мужчина умышленно распространял запрещенный контент среди других пользователей сайта.

«Приговор вступил в законную силу», — отметила Светлана Артамонова.
Актуальное
Читайте также
В пензенском сквере «45 меридиан» установили фонари В Пензе подведены итоги школьных поисковых экспедиций
В Пензе планируется производить травяной чай В Пензенской области 46 проектов НКО претендуют на гранты из бюджета
В Пензе избитый из-за места на парковке рыбак получит компенсацию На рождественских чтениях в Пензе обсудят нравственные ценности
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама
adriver