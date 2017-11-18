Житель Малосердобинского района получил условный срок за распространение порнографии
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Пенза, 18 ноября 2017. PenzaNews. Наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год назначено 25-летнему жителю Липовки Малосердобинского района Пензенской области за распространение порнографии в интернете.
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«По делу установлено, что на протяжении 2016 года мужчина на своей интернет-странице в социальной сети «ВКонтакте» незаконно разместил порнографические материалы — видеофайлы и фотографии», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.
По ее словам, мужчина умышленно распространял запрещенный контент среди других пользователей сайта.
«Приговор вступил в законную силу», — отметила Светлана Артамонова.