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Жительница Мордовии наказана за мошенничество со снятием порчи в Наровчатском районе

11:50 | 18.11.2017 | Криминал

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Пенза, 18 ноября 2017. PenzaNews. Наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год назначено 31-летней жительнице Мордовии Фатиме Болгаровой за мошенничество, свершенное в Наровчатском районе Пензенской области.

Жительница Мордовии наказана за мошенничество со снятием порчи в Наровчатском районе

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«По делу установлено, что в августе 2017 года неоднократно судимая за кражу и грабеж Фатима Болгарова приехала из соседнего региона в один из населенных пунктов Наровчатского района. Злоумышленница зашла в дом к пенсионерке, где с помощью воды и разбитого яйца определила наличие у нее порчи и порекомендовала срочно провести сеанс ее снятия», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

По ее словам, беременная мать четверых малолетних детей убедила пожилую женщину дать ей золотую цепочку и деньги в сумме более 12,5 тыс. рублей для проведения обряда.

«Мошенница завернула их в материю и положила под матрац но затем отвлекла внимание хозяйки дома и похитила содержимое свертка. Уходя, злоумышленница поручила потерпевшей три дня не трогать «заговоренные» деньги и драгоценности и скрылась с места происшествия», — пояснила собеседница агентства.

Светлана Артамонова отметила, что пенсионерка обнаружила пропажу ценностей в тот же день и обратилась в правоохранительные органы.

«Фатиму Болгарову нашли на территории Мордовии. С предъявленным обвинением она согласилась и возместила ущерб потерпевшей. Приговор вступил в законную силу», — уточнила она.
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