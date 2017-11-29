Стало известно, как дело адвоката связано с Георгием Тюриным Криминал

Пенза, 29 ноября 2017. PenzaNews. Уголовное дело о посредничестве во взяточничестве, возбужденное в Пензе в отношении адвоката Андрея Рябышева по материалам регионального управления ФСБ России, связано с задержанием депутата, бывшего зампреда гордумы Георгия Тюрина, который обвиняется в покушении на получение незаконного вознаграждения в особо крупном размере и с мая 2017 года находится под стражей. Это следует из сообщения пресс-службы следственного управления СКР по региону.

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«[...] В производстве второго отдела по расследованию особо важных дел находится уголовное дело по факту покушения на получение заместителем председателя Пензенской городской думы взятки в размере 25 млн. рублей от предпринимателя за обеспечение положительного решения вопроса о предоставлении коммерческой организации, являющейся правообладателем земельного участка, расположенного в Пензе, разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства и реконструкции объекта капитального строительства», — отмечается в тексте.

В нем добавляется, что в рамках достигнутой договоренности в ноябре 2016 года зампред гордумы получил от предпринимателя 1 млн. рублей, а в качестве оставшейся части взятки предложил безвозмездно передать ему в собственность нежилое помещение в указанном здании площадью 1 тыс. 450 кв. метров стоимостью более 24 млн. рублей.

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«По данным следствия, реализации соглашения между заместителем председателя Пензенской городской думы и предпринимателем о получении и даче взятки способствовал адвокат, который, действуя в интересах обеих сторон, изготовил предварительный договор купли-продажи вышеуказанного нежилого помещения», — поясняется в сообщении ведомства.

В нем уточняется, что по документам предприниматель передавал объект недвижимости сыну народного избранника и якобы получал за него более 24 млн. рублей, однако эта часть сделки была фиктивной.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в отношении адвоката Андрея Рябышева возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ «Посредничество во взяточничестве».

28 ноября суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста по 26 января 2018 года включительно.