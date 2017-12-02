Суд рассмотрит дело о травмировании работника «Пензалифта», ставившего камеру наблюдения Криминал

Пенза, 2 декабря 2017. PenzaNews. Бывший начальник участка СМУП «Пензалифт» предстанет перед судом по обвинению в нарушении требований охраны труда, из-за чего работник предприятия разбил себе голову.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«По данным следствия, днем 23 мая 2017 года начальник участка СМУП «Пензалифт», являясь лицом, ответственным за соблюдение требований охраны труда подчиненными, поручил электромеханику по лифтам наряду с работой, определенной трудовым договором и должностной инструкцией, дополнительную. При этом он не провел с потерпевшим целевой инструктаж и не обеспечил его средствами индивидуальной защиты от падения с высоты», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она пояснила, что электромеханику было поручено установить наружную камеру видеонаблюдения на колонне крыльца одного из домов на улице Тернопольской в Пензе.

«При этом работы потерпевшим проводились с использованием приставной лестницы. Начальник участка отсутствовал на месте, в связи с чем не принял личного участия по руководству указанным работником и обеспечению мер безопасности. В результате допущенных нарушений правил охраны труда потерпевший упал на асфальт с высоты не менее 1,8 метра, получив при этом открытую черепно-мозговую травму, расценивающуюся как тяжкий вред здоровью», — добавила собеседница агентства.

В случае если вина бывшего начальника участка будет доказана, ему грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок 1 год.