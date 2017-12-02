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Под Пензой мошенник выдал себя за полицейского, чтобы выманить деньги у пенсионерки

12:15 | 02.12.2017 | Криминал

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Пенза, 2 декабря 2017. PenzaNews. 59-летняя жительница Городищенского района Пензенской области попалась на уловку мошенника, выдавшего себя за сотрудника полиции.

Под Пензой мошенник выдал себя за полицейского, чтобы выманить деньги у пенсионерки

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления МВД РФ, злоумышленник, позвонив на сотовый телефон потерпевшей, убедил ее, что сын задержан за незаконное хранение наркотиков, но его якобы можно освободить от уголовной ответственности, если заплатить 10 тыс. рублей.

«Следуя инструкциям, женщина перевела по реквизитам, указанным незнакомцем, 500 рублей», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что по факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Устанавливаются лица, причастные к совершению преступления.
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