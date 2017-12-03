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В Пензе рецидивист осужден за нападения на знакомого и сотрудниц сауны и салона массажа

12:31 | 03.12.2017 | Криминал

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Пенза, 3 декабря 2017. PenzaNews. Наказание в виде 7,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима назначено трижды судимому ранее мужчине за причинение телесных повреждений знакомому в Беково и три нападения на сотрудниц различных заведений в Пензе.

В Пензе рецидивист осужден за нападения на знакомого и сотрудниц сауны и салона массажа

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«12 мая 2017 года в Беково Пензенской области в состоянии алкогольного опьянения в ходе ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений, мужчина вырвал из рук знакомого фрагмент металлической трубы и причинил ему телесные повреждения», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Ленинского районного суда Пензы.

По его словам, все разбойные нападения на женщин злоумышленник совершал с применением в качестве оружия отвертки.

«20 мая 2017 года нетрезвый мужчина находился в качестве клиента в помещении гостевой комнаты салона массажа в Пензе, приставил к шее работницы опасный предмет пригрозил убить ее в случае отказа от передачи ему денежных средств. Завладев 12 тыс. рублей, он с места совершения преступления скрылся», — пояснил собеседник агентства.

Представитель суда уточнил, что аналогично преступник действовал в пензенской сауне и еще одном массажном салоне, где его добычей стали менее 15 тыс. рублей.

«В судебном заседании мужчина вину в совершении преступлений признал полностью, от дачи показаний отказался», — отметил он.

По его словам, приговор не вступил в законную силу.
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