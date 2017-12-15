В Пензе возбуждено дело по факту гибели рабочего под грудой земли в траншее Криминал

Пенза, 15 декабря 2017. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ» возбуждено по факту гибели работника ООО «Трубопровод» 1977 года рождения на улице Мира в Пензе. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

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«По данным следствия, утром 15 декабря сотрудник компании «Трубопровод» в составе бригады выполнял работы по прокладке труб канализации около дома №43 на улице Мира в Пензе. Когда он находился в траншее, произошел обвал грунта. Тело мужчины из-под завала извлекли сотрудники ГУ МЧС России по Пензенской области», — пояснила собеседница агентства.

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Она добавила, что в настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.

«Устанавливаются лица, ответственные за соблюдение безопасности при ведении строительных работ», — отметила Татьяна Махницкая.

Старший помощник руководителя следственного управления сообщила, что с целью установления точной причины смерти погибшего назначена судебно-медицинская экспертиза.