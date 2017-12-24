В Пензенском районе женщина лишилась почти 75 тыс. рублей, поверив «сотруднице банка» Криминал

Пенза, 24 декабря 2017. PenzaNews. 47-летняя жительница Пензенского района Пензенской области лишилась 74 тыс. рублей, находившихся на ее карте, попавшись на уловку мошенницы.

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«На ее мобильный телефон позвонила неизвестная, представилась сотрудником банка и сказала, что в системе обслуживания банковских карт произошел сбой. Также незнакомка отметила, что на телефон собеседницы выслан код, который попросила продиктовать», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по региону.

В ведомстве уточнили, что деньги были списаны с карты женщины, когда она прочитала звонившей нужные данные.

«По данному факту возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — пояснили в управлении МВД.