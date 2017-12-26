Незаконное оформление земли у пензенской «Родины» повлекло штраф в 30 тыс. рублей Криминал

Пенза, 26 декабря 2017. PenzaNews. Наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей назначено заместителю начальника отдела по городу Заречному регионального управления Росреестра, которая признана судом виновной в халатности при регистрации права собственности на земельный участок площадью 1,6 тыс. кв. метров в историческом центре Пензы — в сквере имени М.Ю. Лермонтова вблизи строящегося Спасского собора и здания кинотеатра «Родина».

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Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая, в ходе рассмотрения поступивших от представителя жительницы Пензы документов, содержащих заявление на оформление участка, специалист ненадлежащим образом провела правовую экспертизу.

«Она достоверно не проверила наличие ранее зарегистрированных или заявленных прав на данный объект недвижимости и, несмотря на отсутствие правоустанавливающих документов, осуществила государственную регистрацию права собственности на земельный участок. После этого женщина внесла в единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ними соответствующую запись, [...] указав вид разрешенного использования — для размещения пневматического тира», — пояснила собеседница агентства.

Татьяна Махницкая отметила, что действия сотрудницы Росреестра повлекли нарушение прав и законных интересов других граждан и организаций.

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«Был нарушен принцип платности использования земли, предусмотренный Земельным кодексом РФ. В частности, неопределенный круг лиц был лишен возможности обращения в мэрию с заявлением о предоставлении земельного участка на праве аренды, а администрация муниципального образования — возможности получения дохода от заключения договоров аренды данного объекта недвижимости. Кроме того, противоправными действиями должностного лица была нарушена нормальная работа отдела Росреестра», — отметила она.

Представитель следственного управления добавила, что приговор суда пока не вступил в законную силу.

Ранее стало известно, что рыночная стоимость земельного участка, право собственности на который было незаконно оформлено, составляет 14,6 млн. рублей.