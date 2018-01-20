Вступил в силу приговор по делу о нападении на бармена в Кузнецке Криминал

Кузнецк, 20 января 2018. PenzaNews. Пензенский областной суд оставил без изменения приговор, которым двоим молодым жителям Кузнецка назначено наказание в виде лишения свободы за нападение на бармена.

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«Рано утром 24 декабря 2016 года мужчины в состоянии алкогольного опьянения находились в заведении «Pub ромашка beer» в Кузнецке. Воспользовавшись тем, что бармен уснул, они похитили семь плиток шоколада, четыре литровых пакета сока, пять пивных бокалов и сложили все у входной двери для последующего выноса из помещения», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Кузнецкого районного суда.

По его словам, сотрудник заведения проснулся, когда один из мужчин вернулся к барной стойке взять упаковку жевательной резинки, и стал выталкивать злоумышленника.

«Мужчины напали на бармена, причинив легкий вред его здоровью. Сначала один их них попытался удушить работника, а второй дважды ударил его стулом по лицу и спине, но потерпевшему удалось вырваться и выбежать из здания, после чего посетители украли также музыкальный усилитель, 64 пачки жевательной резинки, шоколад и минеральную воду и скрылись с места преступления», — пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что мужчина 1994 года рождения приговорен к 4 годам 9 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а его подельник 1990 года рождения — к 5 годам, также каждый из них должен заплатить по 50 тыс. рублей бармену в качестве возмещения морального вреда.