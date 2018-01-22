Пенсионер из Пензы лишился 85 тыс. рублей в надежде получить помощь от известного банка Криминал

Пенза, 22 января 2018. PenzaNews. Доверчивый пенсионер из Пензы лишился 85 тыс. рублей, став жертвой телефонного мошенничества.

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«Предварительно установлено, что ему позвонила неизвестная женщина, которая представилась сотрудником Роспотребнадзора. Она сказала, что мужчина попал в число участников акции — пенсионеру якобы полагались деньги на приобретение дорогостоящих медпрепаратов. Незнакомка добавила, что акцию проводит один из известных банков Москвы и мужчине необходимо связаться с работником учреждения», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что после этого пенсионера убедили в необходимости перечислить «госпошлину».

В полиции пояснили, что мужчина перевел деньги на чужую банковскую карту и лишь затем осознал обман.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», — сказали в УМВД.