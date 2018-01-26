Утверждено обвинительное заключение по делу в отношении Геннадия Березина Криминал

Пенза, 26 января 2018. PenzaNews. Заместитель прокурора Пензенской области Роман Сигаев утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главы администрации Городищенского района Геннадия Березина, которому вменяется совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий».

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«Органами следствия он обвиняется в том, что [...] в 2013–2015 годах из иной личной заинтересованности, желая создать видимость благоприятной обстановки в сфере деятельности администрации и получить положительную оценку своей работы со стороны работодателя, дал незаконные указания подчиненным о необходимости без проведения торгов предоставить конкретным лицам земельные участки под жилищное строительство и подготовить соответствующие постановления и договоры аренды. После этого он лично подписал эти документы, в результате чего определенные им индивидуальные предприниматели получили право аренды этих земельных участков. Данные лица уступили право аренды полученных земельных участков юрлицам, которые в отсутствие необходимых разрешений и контрактов приступили к строительству на них многоквартирных жилых домов», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она добавила, что затем обвиняемый дал указание должностным лицам администрации Сурска определить предметы аукционов и муниципальных контрактов, а также составить заявки с завышенной стоимостью квадратного метра жилья.

«В условия аукционов были внесены требования, которым соответствовали только юридические лица, ранее получившие в аренду — в результате уступки прав — земельные участки в Сурске, что фактически исключало возможность участия в аукционе иных застройщиков», — сказала собеседница агентства.

Старший помощник прокурора пояснила, что обвиняемый, по версии следствия, также утвердил документацию на проведение аукционов, в результате их единственные участники — юридические лица, у которых в аренде оказались данные земельные участки — получили право на заключение муниципальных контрактов, начальная (максимальная) цена которых была завышена и определена без учета реальной рыночной стоимости жилья на территории Сурска.

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«Построенные застройщиками с нарушением требований законодательства помещения по указанию обвиняемого были приняты администрацией Сурска, включены в реестр муниципальной собственности, а в дальнейшем распределены и переданы жителям — участникам муниципальной целевой программы. В результате незаконных действий обвиняемого администрацией Сурска было приобретено 45 квартир в восьми многоквартирных домах малоэтажной застройки, не отвечающих требованиям, предъявляемым к жилым помещениям, за которые по муниципальным контрактам произведена оплата в размере более 27,5 млн. рублей», — сообщила Светлана Артамонова.

Она отметила, что в результате действий обвиняемого был причинен имущественный ущерб муниципальным образованиям в размере не менее 15,9 млн. рублей, а также ущемлены права и законные интересы минимум 33 граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда.

«После вручения обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Городищенский районный суд для рассмотрения по существу», — подытожила Светлана Артамонова.