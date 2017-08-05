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Вице-мэр Пензы Ирина Ширшина отправлена под домашний арест

14:30 | 05.08.2017 | Криминал

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Пенза, 5 августа 2017. PenzaNews. Первомайский районный суд Пензы избрал в отношении задержанной 3 августа сотрудниками ФСБ вице-мэра по земельным и градостроительным вопросам Ирины Ширшиной, которая подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями, меру пресечения в виде домашнего ареста.

Вице-мэр Пензы Ирина Ширшина отправлена под домашний арест

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Ирина Владимировна [Ширшина] будет находиться под домашним арестом в течение ближайших двух месяцев. Такое решение сегодня принял суд», — сообщил ИА «PenzaNews» информированный источник, знакомый с ходом расследования.

Он напомнил, что Ирина Ширшина является многодетной матерью: ее младший ребенок появился на свет 10 марта 2016 года, а уже через месяц вице-мэр вернулась к работе.

Пост заместителя главы администрации Пензы по земельным и градостроительным вопросам Ирина Ширшина заняла весной 2015 года. До этого она возглавляла региональное управление Госжилстройтехинспекции.

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ИА «PenzaNews» пока не удалось получить комментарий официального представителя Первомайского районного суда Пензы по поводу избрания меры пресечения в отношении Ирины Ширшиной.

Накануне стало известно, что следственные органы СКР по Пензенской области возбудили уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями заместителем главы администрации Пензы.

По данным следствия, речь идет о выделении земельных участков.

Домашний арест избирается на срок до двух месяцев по решению суда в отношении подозреваемого или обвиняемого при невозможности применения иной — более мягкой — меры пресечения.

Он заключается в нахождении человека в изоляции от общества в жилом помещении, в котором тот проживает на законных основаниях, с возложением ограничений и осуществлением за ним контроля.

С учетом состояния здоровья подозреваемого или обвиняемого местом его содержания под домашним арестом может быть определено лечебное учреждение.
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