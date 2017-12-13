На бывшего вице-губернатора Пензенской области Валерия Савина завели уголовное дело Криминал

Пенза, 13 декабря 2017. PenzaNews. Уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», возбуждено в отношении бывшего вице-губернатора Пензенской области Валерия Савина при взаимодействии сотрудников Следственного комитета и УФСБ России. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по региону по работе со СМИ Татьяна Махницкая.

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«По данным следствия, Валерий Савин подозревается в получении мошенническим путем права на чужое имущество — участок из состава земель населенных пунктов в Пензе на территории одного из садоводческих товариществ стоимостью 460 тыс. рублей. В результате противоправных действий муниципальному образованию — городу Пензе — был причинен ущерб в крупном размере», — сказала собеседница агентства.

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Она добавила, что в настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», Валерий Савин — один из самых опытных политиков Пензенской области. В разные годы работал в администрации Пензы и правительстве региона — с сентября 2008 года в должности заместителя председателя, с мая 2013 года исполнял обязанности вице-губернатора.

В 2014–2015 годах являлся помощником полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича.

После назначения Ивана Белозерцева на должность врио губернатора Пензенской области вернулся в регион: в июне 2015 года был назначен временно исполняющим обязанности председателя правительства, в декабре — вице-губернатором.

Покинул занимаемый пост 28 ноября 2017 года, что для многих стало полной неожиданностью. За день до своей отставки он принимал участие в оперативном совещании с министрами, сидя по правую руку от губернатора.

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В правительстве Пензенской области его уход никак не прокомментировали.

Единственное сообщение на эту тему было размещено в «Твиттере» главы региона, где отмечается, что «опытный и грамотный управленец» покидает пост «по собственному желанию».

4 декабря на XXIV конференции реготделения «Единой России» Валерий Савин был заочно переизбран в региональный политсовет.

Как пояснил руководитель исполкома реготделения партии Юрий Дворянинов, отставка никак не повлияла на его статус в «Единой России» — он «чем занимался, тем и занимается».