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Приговор главе «Пензастроя» Валентину Журавлеву будет обжалован — адвокат

18:01 | 02.02.2018 | Криминал

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Пенза, 2 февраля 2018. PenzaNews. Приговор, в соответствии с которым гендиректор ОАО «Пензастрой», заслуженный строитель РФ Валентин Журавлев признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 315 УК РФ «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта», будет обжалован. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила адвокат «Адвокатской консультации №11» – филиала межреспубликанской коллегии адвокатов Юлия Макарова, представляющая интересы почетного гражданина Пензы.

Приговор главе «Пензастроя» Валентину Журавлеву будет обжалован — адвокат

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В 2016 году Валентин Михайлович Журавлев сделал максимум из возможного для того, чтобы выплатить зарплату рабочим подрядных организаций и достроить несколько проблемных домов, закупив в них лифтовое оборудование. Тем самым он предотвратил несвоевременную сдачу объектов недвижимости», — отметила собеседница агентства.

Юлия Макарова добавила, что в таких условиях считает вынесенный приговор гендиректору компании «Пензастрой» неправомерным, «поскольку его действия в непростой ситуации были направлены исключительно на благо огромного количества людей».

«По этим мотивам, а также ввиду процессуальных нарушений я считаю принятое решение незаконным. Приговор будет обжалован», — сказала адвокат.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 31 января 2018 года мировой судья судебного участка №4 Ленинского района Пензы признал генерального директора ОАО «Пензастрой» Валентина Журавлева виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 315 УК РФ «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта», и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 150 тыс. рублей.

По данным прокуратуры, руководитель компании знал о вступивших в законную силу решениях судов о взыскании денежных средств, однако вместо погашения задолженности по исполнительным производствам в период с 18 ноября по 9 декабря 2016 года дал указание о направлении денег со счета организации на цели, не связанные с исполнением судебных решений, в том числе на приобретение лифтового оборудования и расчеты с подрядными организациями.
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