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Осужден гендиректор «Пензастроя» Валентин Журавлев

15:16 | 02.02.2018 | Криминал

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Пенза, 2 февраля 2018. PenzaNews. 80-летний генеральный директор ОАО «Пензастрой», заслуженный строитель РФ Валентин Журавлев признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 315 УК РФ «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта».

Осужден гендиректор «Пензастроя» Валентин Журавлев

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Установлено, что генеральный директор ОАО «Пензастрой» [Валентин] Журавлев знал о вступивших в законную силу решениях судов о взыскании с компании денежных средств и был предупрежден судебным приставом-исполнителем об уголовной ответственности за их злостное неисполнение. Несмотря на это, при наличии реальной возможности погашения задолженности по исполнительным документам в тайне от судебного пристава-исполнителя [Валентин] Журавлев с 18 ноября по 9 декабря 2016 года дал указание о направлении денежных средств с расчетного счета организации на цели, не связанные с исполнением судебных решений, в том числе на приобретение лифтового оборудования и расчеты с подрядными организациями», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она пояснила, что с учетом позиции гособвинителя приговором мирового судьи судебного участка №4 Ленинского района Пензы от 31 января 2018 года Валентину Журавлеву назначено наказание в виде штрафа в размере 150 тыс. рублей.

«Приговор в законную силу не вступил», — отметила собеседница агентства.

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ОАО «Пензастрой» зарегистрировано по адресу: Пенза, улица Бекешская, 39. Основным видом деятельности организации является строительство жилых и нежилых зданий. Генеральный директор — заслуженный строитель РФ Валентин Журавлев, работающий в этой должности с 1990 года.

Компания на протяжении многих лет ассоциировалась у жителей региона с надежностью и качеством. Среди проектов застройщика — корпуса областной больницы специализированных видов медицинской помощи, детсады, жилье для детей-сирот, а также многоквартирные дома в разных микрорайонах Пензы.

В октябре 2017 года в отношении ОАО «Пензастрой» было введено наблюдение по иску Инвестторгбанка.

Несколько объектов долевого строительства, которыми занималась компания, до настоящего времени не введены.
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