В Пензе вынесен приговор по делу о гибели мужчины у «Темпа» Криминал

Пенза, 7 февраля 2018. PenzaNews. 42-летний житель Пензы признан судом виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью мужчины, который от полученных травм скончался неподалеку от спортивно-культурного центра «Темп» на улице Свердлова.

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«Утром 29 апреля 2017 года потерпевший находился около дома мужчины 1975 года рождения по 2-му проезду Свердлова. Со слов хозяина жилища, потерпевший похитил из автомашины его брата документы и денежные средства. Мужчина бросился его догонять, чтобы вернуть похищенное. Добежав до эстакады напротив центрального входа в спортивно-культурный центр «Темп», потерпевший разбил имевшуюся при себе стеклянную бутылку и начал размахивать ее фрагментом перед осужденным, высказывая в его адрес и членов его семьи угрозы. В ходе конфликта потерпевший фрагментом бутылки причинил мужчине рану головы, не расценивающуюся как вред здоровью. В ответ тот начал наносить множественные удары руками и ногами в область головы, тела и рук. После этого он сбил его с ног и оттащил на участок, расположенный слева от входа в СКЦ «Темп», где продолжил избивать», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она уточнила, что мужчина получил травмы, от которых скончался на месте конфликта.

«Следует отметить, что на протяжении длительного времени данное преступление оставалось нераскрытым. Однако сотрудники следственного отдела по Первомайскому району Пензы потратили много времени и сил на отработку различных версий произошедшего. Детально были исследованы связи и окружение погибшего, учитывая то обстоятельство, что он за несколько дней до смерти вышел из мест лишения свободы, где отбывал наказание за кражу. Было допрошено большое количество местных жителей, проживающих неподалеку», — сказала собеседница агентства.

Татьяна Махницкая добавила, что на месте происшествия были изъяты сланцы потерпевшего, на одном из которых оказались следы крови осужденного.

«Злоумышленник, который ранее был допрошен в качестве свидетеля, пояснял, что не знает, кто совершил преступление. После получения заключения судебно-генетической экспертизы он был задержан. Осознав, что у следствия имеются неопровержимые доказательства его причастности к смерти мужчины, он признался, что избил потерпевшего, отчего тот скончался. Ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы. Приговор не вступил в законную силу», — отметила представитель следственного управления.