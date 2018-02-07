В Пензе перед судом предстанет водитель «Яндекс.Такси», насмерть сбивший пешехода Криминал

Пенза, 7 февраля 2018. PenzaNews. Расследование уголовного дела в отношении водителя «Яндекс.Такси», насмерть сбившего пешехода у торгового центра «Слава» в микрорайоне Терновка города Пензы 14 декабря 2017 года, завершено.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по региону, мужчина 1981 года рождения обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

«Установлено, что утром 14 декабря 2017 года обвиняемый, находясь в состоянии опьянения, двигался по улице Терновского со стороны улицы Пушанина в направлении улицы Терешковой. При приближении к нерегулируемому пешеходному переходу напротив дома №7 по улице Экспериментальной водитель, не снижая скорости, выехал на пешеходный переход и совершил наезд на мужчину 1952 года рождения, который от полученных травм скончался на месте происшествия. Светофор в это время работал в режиме желтого мигающего света. Момент ДТП зафиксировали камеры видеонаблюдения, установленные на здании расположенного рядом торгового центра», — уточнили в ведомстве.

В управлении отметили, что мужчина полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.