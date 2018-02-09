В Кузнецке на отца четверых детей завели дело из-за 400-тысячного долга по алиментам Криминал

Кузнецк, 9 февраля 2018. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 1 ст. 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей» возбуждено в отношении 39-летнего жителя Кузнецка Пензенской области.

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«Как установлено в ходе проверки, мужчина является отцом четверых малолетних близнецов. На основании исполнительного листа он обязан ежемесячно платить алименты на каждого ребенка, однако уклоняется от этого. Только с октября 2017 года задолженность составила более 40 тыс. рублей», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она отметила, что всего за отцом числится задолженность по алиментным обязательствам на сумму более 400 тыс. рублей.