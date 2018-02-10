Замглавы пензенского УМВД подозревается в злоупотреблении полномочиями Криминал

Пенза, 10 февраля 2018. PenzaNews. Главное управление собственной безопасности министерства внутренних дел РФ установило факты злоупотреблений служебными полномочиями одним из заместителей начальника УМВД России по Пензенской области.

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«По выявленным фактам следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями». Должностное лицо задержано в порядке ст. 91 УПК РФ», — говорится в сообщении, распространенном пресс-службой МВД России.

В нем добавляется, что в случае установления вины замначальника пензенского УМВД будет уволен по отрицательным мотивам.

Как сообщает телеканал « РЕН ТВ », речь идет о полковнике внутренней службы Наримане Алтынбаеве, который является одним из заместителей начальника управления МВД России по Пензенской области Юрия Рузляева.

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В конце 2017 года комиссия министерства внутренних дел России провела проверку УМВД по Пензенской области.

Целью инспектирования являлась оценка фактического положения дел в ведомстве, совершенствование организации и повышение эффективности деятельности по основным направлениям и обязанностям полиции.

В январе 2018 года врио начальника управления общественных связей МВД РФ Александр Князев, отвечая на редакционный запрос ИА «PenzaNews», сообщил, что решение по оценке работы проинспектированного органа внутренних дел будет принято руководством МВД России по результатам анализа материалов, полученных в ходе проверки.