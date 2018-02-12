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Редактору газеты «Знамя труда» Марине Востровой назначен штраф в 100 тыс. рублей

16:31 | 12.02.2018 | Криминал

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Пенза, 12 февраля 2018. PenzaNews. Штраф в размере 100 тыс. рублей назначен редактору газеты «Знамя труда» Никольского района Пензенской области Марине Востровой, которая признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Об этом ИА «PenzaNews» сообщила официальный представитель Никольского районного суда Елена Митяева.

Редактору газеты «Знамя труда» Марине Востровой назначен штраф в 100 тыс. рублей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Она уточнила, что приговор, который был вынесен 26 декабря 2017 года, пока не вступил в законную силу, поскольку Марина Вострова подала на него апелляционную жалобу.

«Дело еще не рассмотрено в апелляционной инстанции», — сказала собеседница агентства.

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Согласно сведениям, указанным на сайте Пензенского областного суда, материалы по делу Марины Востровой поступили 7 февраля, рассмотрение назначено на 6 марта.

Уголовное дело в отношении редактора никольской газеты «Знамя труда» Марины Востровой было возбуждено летом 2017 года по двум статьям УК РФ — «Мошенничество» и «Злоупотребление должностными полномочиями».

По версии следствия, в период с января 2012 года по ноябрь 2016 года редактор газеты «Знамя труда» издавала незаконные приказы о своем премировании. В результате учредителю — департаменту информационной политики и СМИ Пензенской области — был причинен ущерб на общую сумму свыше 120 тыс. рублей. Также ей вменялось составление фиктивных документов об установлении себе денежных надбавок за выполнение обязанностей секретаря.
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