Редактору газеты «Знамя труда» Марине Востровой назначен штраф в 100 тыс. рублей Криминал

Пенза, 12 февраля 2018. PenzaNews. Штраф в размере 100 тыс. рублей назначен редактору газеты «Знамя труда» Никольского района Пензенской области Марине Востровой, которая признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Об этом ИА «PenzaNews» сообщила официальный представитель Никольского районного суда Елена Митяева.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Она уточнила, что приговор, который был вынесен 26 декабря 2017 года, пока не вступил в законную силу, поскольку Марина Вострова подала на него апелляционную жалобу.

«Дело еще не рассмотрено в апелляционной инстанции», — сказала собеседница агентства.

Читайте также

Дело Марины Востровой вошло в дайджест Фонда защиты гласности

Согласно сведениям, указанным на сайте Пензенского областного суда, материалы по делу Марины Востровой поступили 7 февраля, рассмотрение назначено на 6 марта.

Уголовное дело в отношении редактора никольской газеты «Знамя труда» Марины Востровой было возбуждено летом 2017 года по двум статьям УК РФ — «Мошенничество» и «Злоупотребление должностными полномочиями».

По версии следствия, в период с января 2012 года по ноябрь 2016 года редактор газеты «Знамя труда» издавала незаконные приказы о своем премировании. В результате учредителю — департаменту информационной политики и СМИ Пензенской области — был причинен ущерб на общую сумму свыше 120 тыс. рублей. Также ей вменялось составление фиктивных документов об установлении себе денежных надбавок за выполнение обязанностей секретаря.