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Дело Марины Востровой вошло в дайджест Фонда защиты гласности

18:10 | 01.08.2017 | Общество

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Пенза, 1 августа 2017. PenzaNews. Уголовное дело против редактора никольской газеты «Знамя труда» Марины Востровой, которое было возбуждено следственными органами СКР по Пензенской области по статьям «Мошенничество» и «Злоупотребление должностными полномочиями», вошло в дайджест Фонда защиты гласности за июнь 2017 года.

Дело Марины Востровой вошло в дайджест Фонда защиты гласности

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Информация об этом размещена на официальном сайте правозащитной организации.

При этом дело Марины Востровой в разделе дайджеста «Уголовное преследование журналистов, СМИ и блогеров» значится единственным.

По информации, которой располагает ИА «PenzaNews», журналисту районной газеты уже предъявлено обвинение, однако официального подтверждения она пока не находит.

Во вторник, 1 августа, старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая отказалась предоставить корреспонденту ИА «PenzaNews» какие-либо комментарии по этому поводу.

Вместе с тем она заверила, что подробная информация по делу Марины Востровой будет обнародована до конца недели.

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По версии следствия, в период с января 2012 года по ноябрь 2016 года редактор газеты «Знамя труда» издавала незаконные приказы о своем премировании. В результате ее неправомерных действий учредителю — департаменту информационной политики и СМИ Пензенской области — был причинен ущерб на общую сумму свыше 120 тыс. рублей.

Также, по данным СКР, она составила фиктивные документы об установлении себе денежных надбавок за выполнение обязанностей секретаря, в результате чего незаконно получила более 140 тыс. рублей.

В 2016 году — вскоре после выборов в Госдуму России — Марина Вострова была освобождена от должности редактора газеты Никольского района Пензенской области «Знамя труда». Официальной причиной были названы результаты внеплановой проверки финансово-хозяйственной деятельности учреждения. Однако впоследствии суд признал ее увольнение незаконным, и она была восстановлена в должности.
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