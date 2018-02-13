Мошенники выманили деньги у пензенца, пообещав выдать ему кредит в 1 млн. рублей Криминал

Пенза, 13 февраля 2018. PenzaNews. 46-летний житель Пензы, разместивший на одном из сайтов объявление о намерении взять кредит в размере 1 млн. рублей, стал жертвой мошенничества. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

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«В течение двух месяцев на его электронную почту поступило несколько уведомлений о том, что ему готовы предоставить займ, но для этого необходимо оплатить ряд услуг. Следуя условиям неизвестных лиц, гражданин перечислил 120 тыс. рублей, однако кредит не получил», — сказали в полиции.

В ведомстве пояснили, что по факту мошенничества проводится проверка.

Принимаются меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.