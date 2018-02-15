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Осуждена бывший начальник финуправления городищенской администрации

10:15 | 15.02.2018 | Криминал

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Пенза, 15 февраля 2018. PenzaNews. Бывший начальник финансового управления администрации Городищенского района Пензенской области Татьяна Ганина признана судом виновной в получении взятки в значительном размере и служебном подлоге. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Осуждена бывший начальник финуправления городищенской администрации

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«64-летняя муниципальная чиновница в сентябре–октябре 2016 года получила взятку в виде 10 окон из ПВХ-профиля общей стоимостью более 76 тыс. рублей от руководителя коммерческой организации за совершение в его интересах действий, входящих в ее служебные полномочия. Несколько сельских администраций района имели долг перед этой компанией за исполненные по муниципальным контрактам обязательства на сумму более 900 тыс. рублей. Получив взятку, чиновница дала указание должностным лицам муниципальных образований о первоочередном погашении задолженности», — пояснила собеседница агентства.

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Она добавила, что в августе 2017 года начальник управления с целью завышения показателей работы и получения дополнительных премий составила в отношении четверых жителей района без их ведома фиктивные протоколы об административных правонарушениях в сфере благоустройства, в результате граждане были незаконно привлечены к ответственности.

«Бывшей муниципальной чиновнице назначено наказание в виде штрафа в размере 210 тыс. рублей с лишением на 1 год права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в органах местного самоуправления. Приговор суда в законную силу не вступил», — уточнила Светлана Артамонова.

Она отметила, что незаконные постановления о наказании граждан были отменены.
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