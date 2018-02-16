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Вице-мэр Пензы Ирина Ширшина пробудет под домашним арестом до 15 мая

17:43 | 16.02.2018 | Криминал

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Пенза, 16 февраля 2018. PenzaNews. Срок домашнего ареста вице-мэра Пензы Ирины Ширшиной, обвиняемой в пособничестве в мошенничестве и покушении на мошенничество, злоупотреблении должностными полномочиями, а также воспрепятствовании законной предпринимательской или иной деятельности, продлен на три месяца — до 15 мая.

Вице-мэр Пензы Ирина Ширшина пробудет под домашним арестом до 15 мая

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщил ИА «PenzaNews» адвокат обвиняемой Алексей Агафонов, до этого же дня продлено следствие по делу.

Он уточнил, что вопрос о мере пресечения был рассмотрен Первомайским районным судом Пензы еще в минувший вторник, 13 февраля.

По версии следствия, заместитель главы администрации Пензы Ирина Ширшина допустила злоупотребление должностными полномочиями при выделении земельных участков.

Какие-либо подробности расследования дела пока не разглашаются.

Ирина Ширшина находится под домашним арестом с 5 августа 2017 года.
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