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Вице-мэр Пензы подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями — СКР

13:35 | 04.08.2017 | Криминал

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Пенза, 4 августа 2017. PenzaNews. Заместитель главы администрации Пензы по земельным и градостроительным вопросам Ирина Ширшина подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по региону по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая в пятницу, 4 августа.

Вице-мэр Пензы подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями — СКР

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ, по факту злоупотребления должностными полномочиями заместителем главы администрации города Пензы Ириной Ширшиной», — сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что, по данным следствия, злоупотребления полномочиями связаны с выделением земельных участков.

«Ширшина задержана в порядке ст. 91 УПК РФ. В настоящее время решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании в отношении нее меры пресечения. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается», — добавила Татьяна Махницкая.

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Ранее в пресс-службе СКР журналистам отказывались предоставить комментарии, связанные с задержанием вице-мэра Пензы, ссылаясь на служебную тайну.

Кроме того, отвечать на какие-либо вопросы не стали в УФСБ РФ по Пензенской области, сотрудники которого, по имеющимся сведениям, накануне производили задержание Ирины Ширшиной на рабочем месте, а также в пресс-службе городской администрации.

Попытка корреспондента ИА «PenzaNews» связаться непосредственно с Ириной Ширшиной по мобильному телефону не увенчалась успехом: ее номер в настоящее время недоступен.
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