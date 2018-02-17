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13 жителей Пензенской области наказаны за инценировку ДТП ради страховых выплат

08:17 | 17.02.2018 | Криминал

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Пенза, 17 февраля 2018. PenzaNews. 13 жителей Пензенской области признаны виновными в совершении мошенничества в сфере страхования за инсценирование десятков ДТП ради получения выплат.

13 жителей Пензенской области наказаны за инценировку ДТП ради страховых выплат

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Ленинского районного суда Пензы, двое организовали несколько дорожно-транспортных происшествий и получили по ним незаконные страховые выплаты, но, понимая, что частые аварии с одними и теми же автомобилями выглядят подозрительно, приступили к поиску других участников.

«В итоге в преступную деятельность ими было вовлечено 11 человек, среди которых были близкие и хорошо знакомые люди, а также универсальный эксперт по осмотру, специалист по оценке и юрист», — пояснил собеседник агентства.

По его словам, 38 преступлений совершены на территории Пензенской, Липецкой и Саратовской областей с 29 мая 2013 года по 18 августа 2015 года.

«По делу был допрошен 41 свидетель, эксперт и специалист, исследованы письменные доказательства, содержащиеся в материалах уголовного дела, которое насчитывает на сегодняшний день 90 томов», — уточнил представитель суда.

Он отметил, что двоим организаторам ОПГ назначено наказание в виде лишения свободы сроком 4,5 года и 3 года 10 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима, еще трое участников преступной группы получили реальные сроки от 2,5 до 3,5 лет.

Представитель суда добавил, что восьмерым назначено наказание в виде лишения свободы условно, причем двое из них освобождены от него по амнистии.

«По четырем эпизодам производство прекращено в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности. На момент поступления дела в суд ущерб заявлялся на сумму более 4 млн. рублей. Добровольно возмещено более 2 млн. рублей. Оставшаяся сумма в размере почти 1,3 млн. рублей взыскана в пользу страховых компаний. Приговор не вступил в законную силу. В настоящее время не истек срок для его обжалования», — отметил он.
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