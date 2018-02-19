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Жительница Заречного перевела мошеннице 30 тыс. рублей, надеясь получить в 10 раз больше

13:21 | 19.02.2018 | Криминал

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Заречный, 19 февраля 2018. PenzaNews. 48-летняя жительница Заречного Пензенской области перечислила мошеннице более 30 тыс. рублей, рассчитывая получить в 10 раз больше.

Жительница Заречного перевела мошеннице 30 тыс. рублей, надеясь получить в 10 раз больше

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«По словам женщины, на ее мобильный телефон позвонила неизвестная, которая представилась инспектором контрольно-ревизионной комиссии Москвы. Незнакомка сказала, что собеседница стала жертвой мошенников, так как в 2016 году приобрела товары для похудения, в связи с чем ей положена компенсация за некачественную продукцию в сумме 118 тыс. рублей. Однако для получения этой суммы звонившая попросила перечислить «страховой взнос» в размере 11 тыс. 800 рублей на имя человека, данные которого она укажет», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что после перевода денег злоумышленница вновь связалась с женщиной и убедила ее в увеличении суммы компенсации до 318 тыс. рублей, в связи с чем требовался еще один платеж на 18 тыс. 800 рублей.

В полиции пояснили, что жительница Заречного выполнила указания мошенницы, однако никакой компенсации так и не получила.

«По данному факту возбуждено уголовное дело», — сказали в УМВД.
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