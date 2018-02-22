В Заречном осужден пристав, не обративший взыскание на деньги предприятия-должника Криминал

Пенза, 22 февраля 2018. PenzaNews. Бывший начальник отдела – старший судебный пристав зареченского городского отдела судебных приставов УФССП России по Пензенской области признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями».

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«Установлено, что в июле 2017 года подсудимому от подчиненного пристава-исполнителя стало известно, что у предприятия, задолженность которого составляла более 80 млн. рублей, выявлен новый расчетный счет. В нарушение закона он неоднократно давал устные указания подчиненному не обращать взыскание на имеющиеся на этом счете денежные средства», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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По ее словам, таким образом старший судебный пристав стремился оказать услугу бывшему директору предприятия, с которым состоял в дружеских отношениях и у котого ранее брал деньги взаймы.

«С учетом позиции прокурора суд назначил подсудимому наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. Кроме того, он лишен права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти либо выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях на 1 год. Приговор не вступил в законную силу», — пояснила собеседница агентства.