Опубликовано решение суда, которым действия пристава в отношении Тузова признаны законными Общество

Пенза, 22 февраля 2018. PenzaNews. Полный текст решения, по которому постановление об обращении взыскания на пенсию оказавшегося «практически банкротом» члена общественного совета при УМВД России по Пензенской области, бывшего сотрудника ФСБ и учредителя одного из сетевых СМИ Александра Тузова, живущего, по собственным словам, на иждивении супруги-госслужащей, за что его пристыдили интернет-пользователи, обнародован на сайте арбитражного суда.

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«Отказать Тузову Александру Владиславовичу в удовлетворении заявленных требований о признании незаконным проверенного на соответствие федеральному закону «Об исполнительном производстве» постановления от 15 декабря 2017 года об обращении взыскания на пенсию [в размере 35%]», — говорится в судебном акте.

«Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня принятия в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Пензенской области», — добавляется в нем.

Судья Любовь Колдомасова, рассматривавшая заявление должника-иждивенца Александра Тузова, который был не согласен с тем, что пристав-исполнитель железнодорожного РОСП города Пензы Ксения Прохорова увеличила с 20% до 35% размер взыскания с его пенсии, установила, что это было сделано «обоснованно в пределах предоставленных полномочий».

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«[...] Размер пенсии, остающейся в распоряжении должника, после установленных судебным приставом удержаний [то есть 14 тыс. 820 рублей при удержании 35% из пенсии Александра Тузова, которая, по его словам, составляет 22 тыс. 800 рублей] более чем в 1,5 раза превышает величину прожиточного минимума пенсионера как в Пензенской области, так и в целом по Российской Федерации, что свидетельствует об обеспечении судебным приставом неприкосновенности минимума имущества, необходимого для жизни должника и членов его семьи, находящихся на его иждивении», — поясняется в тексте решения.

При этом ссылка Александра Тузова на наличие у него ежемесячных долговых обязательств в размере 18 тыс. 390 рублей перед «Газпромбанком», у которого в залоге находится кредитный автомобиль «Honda CR-V» 2014 года выпуска, была отклонена судом, поскольку «указанное обстоятельство не свидетельствует о незаконности определения размера удержаний судебным приставом».

Таким образом, должник-иждивенец Александр Тузов, ранее проигравший череду исков об авторском праве и после этого закрывший ИП, теперь не сможет ежемесячно погашать кредит за автомобиль полностью из средств своей пенсии, которая, по словам отставного офицера ФСБ, является единственным источником его дохода — денег для этого после 35-процентного удержания попросту не хватит.

В настоящее время общая сумма задолженности Александра Тузова по исполнительным листам составляет около 124 тыс. рублей и подлежит принудительному взысканию.

Представители журналистских кругов недоумевают, почему Александр Тузов до сих пор «не возьмется за ум» и не устроится хоть на какую-то работу — пусть даже не самую престижную, чтобы, по их словам, «не сидеть на шее у жены-чиновницы с ребенком».

«Думаю, многие согласятся со мной, что клянчить деньги у жены — позорно для любого нормального мужика. Тем более для бывшего офицера уважаемой спецслужбы, как он любит это подчеркивать», — сказал ИА «PenzaNews» член Союза журналистов России, пожелавший не называть своего имени.

«Почти в 60 лет бегать с фотоаппаратом по митингам, когда у тебя нет работы с зарплатой, а еще кредит, долги и иски, наверное, все же как-то странно — особенно для экс-сотрудника ФСБ. Так «скакать» может позволить себе, например, пенсионер-националист Шамаев, чтобы потом делиться в сети своими размышлениями по поводу увиденного. Хотя, я лично считаю, что в этом возрасте вообще можно заниматься более интересными вещами», — резюмировал собеседник агентства.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», все банковские счета Александра Тузова арестованы.

На совершение регистрационных действий в отношении кредитного автомобиля «Honda CR-V» 2014 года выпуска, находящегося в залоге у «Газпромбанка», наложен запрет.

Кроме того, приставами вынесены постановления об обращении взыскания на пенсию Александра Тузова в размере 35% и на зарплату в размере 50%.

Также должнику ограничен выезд за пределы России.