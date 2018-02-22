Опубликовано решение суда, которым действия пристава в отношении Тузова признаны законными

«Отказать Тузову Александру Владиславовичу в удовлетворении заявленных требований о признании незаконным проверенного на соответствие федеральному закону «Об исполнительном производстве» постановления от 15 декабря 2017 года об обращении взыскания на пенсию [в размере 35%]», — говорится в судебном акте.
«Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня принятия в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Пензенской области», — добавляется в нем.
Судья Любовь Колдомасова, рассматривавшая заявление должника-иждивенца Александра Тузова, который был не согласен с тем, что пристав-исполнитель железнодорожного РОСП города Пензы Ксения Прохорова увеличила с 20% до 35% размер взыскания с его пенсии, установила, что это было сделано «обоснованно в пределах предоставленных полномочий».
«[...] Размер пенсии, остающейся в распоряжении должника, после установленных судебным приставом удержаний [то есть 14 тыс. 820 рублей при удержании 35% из пенсии Александра Тузова, которая, по его словам, составляет 22 тыс. 800 рублей] более чем в 1,5 раза превышает величину прожиточного минимума пенсионера как в Пензенской области, так и в целом по Российской Федерации, что свидетельствует об обеспечении судебным приставом неприкосновенности минимума имущества, необходимого для жизни должника и членов его семьи, находящихся на его иждивении», — поясняется в тексте решения.
При этом ссылка Александра Тузова на наличие у него ежемесячных долговых обязательств в размере 18 тыс. 390 рублей перед «Газпромбанком», у которого в залоге находится кредитный автомобиль «Honda CR-V» 2014 года выпуска, была отклонена судом, поскольку «указанное обстоятельство не свидетельствует о незаконности определения размера удержаний судебным приставом».
Таким образом, должник-иждивенец Александр Тузов, ранее проигравший череду исков об авторском праве и после этого закрывший ИП, теперь не сможет ежемесячно погашать кредит за автомобиль полностью из средств своей пенсии, которая, по словам отставного офицера ФСБ, является единственным источником его дохода — денег для этого после 35-процентного удержания попросту не хватит.
В настоящее время общая сумма задолженности Александра Тузова по исполнительным листам составляет около 124 тыс. рублей и подлежит принудительному взысканию.
Представители журналистских кругов недоумевают, почему Александр Тузов до сих пор «не возьмется за ум» и не устроится хоть на какую-то работу — пусть даже не самую престижную, чтобы, по их словам, «не сидеть на шее у жены-чиновницы с ребенком».
«Думаю, многие согласятся со мной, что клянчить деньги у жены — позорно для любого нормального мужика. Тем более для бывшего офицера уважаемой спецслужбы, как он любит это подчеркивать», — сказал ИА «PenzaNews» член Союза журналистов России, пожелавший не называть своего имени.
«Почти в 60 лет бегать с фотоаппаратом по митингам, когда у тебя нет работы с зарплатой, а еще кредит, долги и иски, наверное, все же как-то странно — особенно для экс-сотрудника ФСБ. Так «скакать» может позволить себе, например, пенсионер-националист Шамаев, чтобы потом делиться в сети своими размышлениями по поводу увиденного. Хотя, я лично считаю, что в этом возрасте вообще можно заниматься более интересными вещами», — резюмировал собеседник агентства.
Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», все банковские счета Александра Тузова арестованы.
На совершение регистрационных действий в отношении кредитного автомобиля «Honda CR-V» 2014 года выпуска, находящегося в залоге у «Газпромбанка», наложен запрет.
Кроме того, приставами вынесены постановления об обращении взыскания на пенсию Александра Тузова в размере 35% и на зарплату в размере 50%.
Также должнику ограничен выезд за пределы России.
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