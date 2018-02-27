В Пензе предстанет перед судом мужчина, обвиняемый в убийстве товарища штык-ножом Криминал

Пенза, 27 февраля 2018. PenzaNews. 39-летний житель Пензы, обвиняемый в убийстве знакомого штык-ножом, предстанет перед судом.

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«Как установлено органом следствия, 10 января 2015 года он вместе с товарищем распивал спиртные напитки дома у последнего на улице Пушкина в Пензе. Из-за разногласий в характеристике бывшей сожительницы владельца квартиры между мужчинами произошла ссора, в результате которой обвиняемый завладел штык-ножом и один раз ударил его в сердце», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она добавила, что от ранения 38-летний пензенец скончался на месте происшествия.

«Ударивший его ножом мужчина позвонил своей супруге и попросил вызвать скорую помощь. Следственным органам он заявил о самоубийстве потерпевшего», — отметила собеседница агентства.

Светлана Артамонова добавила, что после вручения обвинительного заключения уголовное дело будет направлено для рассмотрения в Ленинский районный суд Пензы.