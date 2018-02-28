Под Пензой мужчина лишился денег из-за услуги «Мобильный банк» Криминал

Пенза, 28 февраля 2018. PenzaNews. 54-летний житель Пензенской области, сменивший номер телефона, но не отключивший возможность удаленного доступа к своему счету посредством услуги «Мобильный банк», лишился денег. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления МВД России по региону.

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«В период с августа 2017 года по январь 2018 года со счета его кредитной банковской карты неизвестные лица похитили 29 тыс. рублей», — уточнили в полиции.

В ведомстве пояснили, что в ходе оперативно-разыскных мероприятий была установлена причастность к совершению преступления нового владельца прежнего телефонного номера мужчины — 37-летней жительницы поселка Мокшан, которая в итоге дала признательные показания.

«По факту кражи возбуждено уголовное дело», — добавили в пресс-службе.