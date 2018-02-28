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Жительница Неверкинского района перевела мошенникам деньги за несуществующее топливо

14:30 | 28.02.2018 | Криминал

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Пенза, 28 февраля 2018. PenzaNews. Жительница Неверкинского района Пензенской области, осуществляющая предпринимательскую деятельность, стала жертвой мошенничества, перечислив оплату за топливо по выгодной цене.

Жительница Неверкинского района перевела мошенникам деньги за несуществующее топливо

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«На ее мобильный телефон позвонил неизвестный, который представился жителем Саратова и предложил приобрести дизельное топливо по низкой цене. По электронной почте он отправил договор на поставку нефтепродуктов, якобы подписанный руководителем организации из Челябинска. Через некоторое время злоумышленник перезвонил и сказал, что автомобиль с топливом выезжает в Пензенскую область, в связи с чем необходимо перечислить предоплату в сумме 23 тыс. рублей», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по региону.

В ведомстве добавили, что женщина перевела деньги на расчетный счет, однако товар не получила, а незнакомец перестал отвечать на звонки.

«По факту мошенничества возбуждено уголовное дело», — сказали в полиции.
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