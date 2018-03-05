В Пензе спустя 5 лет вынесен приговор по делу о вооруженном нападении на интернет-кафе Криминал

Пенза, 5 марта 2018. PenzaNews. Двое жителей Тамбова, совершивших разбойное нападение на интернет-кафе на улице Луначарского в Пензе пять лет назад, приговорены к лишению свободы на 9 и 8 лет соответственно с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

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Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова, в феврале 2013 года мужчины вступили в сговор с лицом, объявленным в розыск, и еще минимум двумя злоумышленниками.

«Согласно заранее распределенным ролям, ранним утром 6 февраля 2013 года они прибыли на такси из Тамбова в Пензу, под видом посетителей зашли в интернет-кафе, где соучастник, объявленный в розыск, нанес охраннику не менее двух ударов кулаком в лицо, от которых тот упал на пол. Злоумышленник потребовал от потерпевшего лежать лицом вниз и похитил со стойки его телефон. Другой мужчина в это время достал из кармана принесенный с собой пистолет, привел его в боевую готовность и направил на охранника, угрожая применить насилие», — пояснила собеседница агентства.

По ее словам, еще один нападавший проследовал в подсобное помещение за убегавшей от него девушкой-барменом, угрожая ей и другой сотруднице предметом, похожим на пистолет, а также требуя передачи денег и имущества.

«Одна из девушек вынужденно прошла во вторую комнату подсобного помещения, где хранились личные вещи работников, и открыла дверцу сейфа с принадлежащими ей денежными средствами. Злоумышленник забрал оттуда 250 тыс. рублей, а из сумок женщин похитил 8 тыс. рублей и мобильный телефон. Увидев на руке одной из потерпевших золотой браслет, он сорвал его», — сказала старший помощник прокурора.

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Светлана Артамонова сообщила, что еще минимум два человека наблюдали за окружающей обстановкой и контролировали действия сотрудников интернет-кафе, а после совершения преступления нападавшие скрылись и распорядились похищенным по своему усмотрению.

«Длительное расследование уголовного дела было связано с установлением лиц, причастных к преступлению», — отметила она, добавив, что после нападения в Пензе мужчины попались на аналогичном преступлении в Тамбове, за которое были осуждены.

Светлана Артамонова пояснила, что окончательное наказание назначено мужчинам с учетом назначенного ранее.

«Приговор в законную силу не вступил — он обжалован защитниками осужденных», — сказала собеседница агентства.