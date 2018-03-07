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Вступил в силу приговор водителю, задавившему девочку-велосипедистку в Пензенском районе

10:21 | 07.03.2018 | Криминал

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Пенза, 7 марта 2018. PenzaNews. Наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на два года, назначено мужчине, который насмерть сбил девочку на велосипеде в Пензенском районе Пензенской области летом 2017 года.

Вступил в силу приговор водителю, задавившему девочку-велосипедистку в Пензенском районе

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Судом установлено, что 20 августа, управляя грузовиком «Урал-4320» с прицепом-роспуском, мужчина ехал по автодороге из Пензы в Колышлей. Приближаясь к нерегулируемому перекрестку, он отвлекся от наблюдения за дорожной обстановкой, а затем увидел малолетнего велосипедиста, переезжавшего через дорогу. Водитель объехал ребенка справа, вылетев на обочину, а затем на проезжую часть, где сбил девочку, которая уже пересекла дорогу», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Пензенского районного суда.

Он пояснил, что в результате ДТП ребенок от полученных травм скончался на месте происшествия.

«В ходе судебного заседания мужчина вину в совершении преступления признавал частично, пояснив, что опасную ситуацию создала сама девочка-велосипедист, которая пересекала дорогу в неустановленном месте. В ходе дальнейших допросов водитель полностью признал вину в нарушении ПДД», — добавил собеседник агентства.
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