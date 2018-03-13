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В Пензе двое студентов-иностранцев обвиняются в сбыте героина

09:16 | 13.03.2018 | Криминал

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Пенза, 13 марта 2018. PenzaNews. Двое молодых людей, приехавших в Пензу для учебы в вузе из республики ближнего зарубежья, обвиняются в незаконном сбыте героина.

В Пензе двое студентов-иностранцев обвиняются в сбыте героина

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В областном центре они арендовали квартиру и на протяжении некоторого времени работали в сфере общественного питания, а затем решили заниматься криминальным промыслом. К этому времени один из злоумышленников учился на втором курсе, а другой находился в академическом отпуске. Именно он сначала стал распространять запрещенные вещества бесконтактным способом, а затем вовлек в преступную деятельность товарища. Обвиняемые забирали из тайников в Пензе оптовые партии героина и в съемной квартире фасовали наркотик на более мелкие, а затем раскладывали запрещенные вещества по укромным местам на территории областного центра», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по региону.

В ведомстве отметили, что злоумышленников задержали с поличным в момент закладки запрещенного вещества.

«В ходе личного досмотра оперативники обнаружили у них 15 свертков с героином массой около 30 граммов, а в ходе обыска в квартире по месту жительства изъяли около 100 граммов наркотика, который предназначался для дальнейшего сбыта. Кроме того, сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков обнаружили технические устройства и иные доказательства противоправной деятельности», — уточнили в пресс-службе.

В управлении пояснили, что по факту незаконного сбыта героина возбуждено уголовное дело.

«Обвиняемым суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу», — добавили в полиции.
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