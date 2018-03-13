В Пензенской области мужчина обвиняется в изнасиловании пенсионерки и ее убийстве Криминал

Пенза, 13 марта 2018. PenzaNews. Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана в отношении жителя Малосердобинского района Пензенской области 1991 года рождения, который обвиняется в изнасиловании беспомощной пенсионерки и ее убийстве.

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Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая, тревогу 7 марта забила социальный работник, которая после многократных неудачных попыток связаться с женщиной попала к ней домой вместе с представителями администрации Старославкинского сельсовета и обнаружила труп.

По ее словам, предполагаемого злоумышленника вычислили в кратчайшие сроки.

«В ходе первоначальных следственных действий установлено, что в ночь на 6 марта 2018 года обвиняемый пришел к потерпевшей и попросил продать ему алкоголь. Получив отказ, мужчина ударил хозяйку дома кулаком по голове, отчего та упала на пол. Затем он связал ей руки и ноги, обвязал ей голову платком и приступил к поискам спиртного. Обнаружив под кроватью ящик с 10 бутылками алкоголя, он начал распивать его в доме потерпевшей, а после совершил изнасилование», — сказала собеседница агентства.

Татьяна Махницкая добавила, что затем мужчина стал искать деньги, но нашел лишь небольшую сумму, и, разозлившись, оттащил связанную женщину к печке и несколько раз ударил ей по голове молотком.

«После того, как она перестала подавать признаки жизни, он бросил ее тело в углубление в полу под печкой. Кроме того, злоумышленник открыл на газовой плите несколько конфорок. Рано утром 6 марта, заперев входную дверь на навесной замок и выбросив ключи, он скрылся с места преступления, направившись к себе домой», — пояснила представитель следственного управления.

По ее словам, также мужчине вменяется причинение смерти местному жителю 1940 года рождения, скончавшегося в конце февраля — предположительно, конфликт с ним тоже произошел на фоне употребления спиртного.

«Следователями и криминалистами проводится комплекс действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенных преступлений и закрепление доказательственной базы», — сказала Татьяна Махницкая.