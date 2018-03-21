В Пензе вступил в силу приговор по делу о махинациях с дачными участками Криминал

Пенза, 21 марта 2018. PenzaNews. Приговор мужчине, который получил условный срок за мошенничество с дачными участками в Пензе в особо крупном размере, вступил в законную силу.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Расследованием уголовного дела занимались сотрудники управления ФСБ России по Пензенской области.

«Как установлено следствием и судом, будучи осведомленным о порядке регистрации прав собственности на объекты недвижимого имущества, злоумышленник решил незаконно завладеть муниципальными земельными участками. Он изготовил поддельные справки госархива Пензенской области и заверенные оттисками печатей копии постановлений главы городской администрации [Виктора Кувайцева], по которым подставным лицам были выделены в пользование земельные участки в садоводческих товариществах «Северная гора», «Засека», «Север», «Отдых», «Казенный сад», «Маяковец-2», «Засека» и «Заря», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления ФСБ РФ.

Читайте также

Ход расследования дела Савина и Попкова пока разглашению не подлежит — СКР

В ведомстве добавили, что в период с октября 2015 года по февраль 2017 года злоумышленник получил от подставных лиц нотариальные доверенности на право быть их представителем во всех компетентных органах.

«Он подал в управление Росреестра по Пензенской области подложные документы и зарегистрировал право собственности на 18 участков общей стоимостью около 6 млн. рублей», — пояснили в пресс-службе.

В УФСБ уточнили, что судом виновному назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно, в качестве возмещения ущерба он обязан выплатить в пользу администрации Пензы более 3 млн. рублей.