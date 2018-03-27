В Пензе завершено расследование дела об инсценировке ДТП ради страховых выплат Криминал

Пенза, 27 марта 2018. PenzaNews. Расследование уголовного дела о незаконном получении страховых выплат завершено в Пензе.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления МВД России по Пензенской области, обвинение предъявлено 10 гражданам, проживающим на территории региона.

«Организатором группы выступил житель Пензенской области, который разработал схему совершения преступлений, а также механизм получения незаконных выплат по инсценированным ДТП. Он подыскивал автомобили иностранного производства таких марок, как «BMW», «Mercedes» и «Nissan», ремонт которых обходился дорого, а также находил машины отечественного производства, выступавшие в качестве виновной стороны в инсценированных авариях», — пояснили в ведомстве.

В полиции уточнили, что злоумышленник сам выбирал время и место, где должна была произойти инсценировка происшествия, и вовлекал в незаконные действия друзей и знакомых, которые выступали в качестве потерпевшей и виновной сторон.

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«После этого указанные лица инсценировали ДТП, о которых сообщали в дежурную часть ГИБДД. Прибывшие на место происшествия инспекторы ДПС, не подозревавшие о преступном умысле злоумышленников, оформляли документы по дорожно-транспортному происшествию, которые были необходимы для предоставления в страховую компанию с целью получения страховой выплаты», — сказали в УМВД.

В пресс-службе отметили, что преступная группа действовала в период с декабря 2015 года по январь 2017 года, инсценировав за это время 11 аварий в Пензе и Кузнецке.

«В ходе обысков у участников группы были изъяты десятки транспортных средств, которые использовались при совершении преступлений», — сообщили в ведомстве.

В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.