Михаил Глебов высказал обвинения в адрес сотрудников следственного управления — СМИ Общество

Пенза, 1 декабря 2017. PenzaNews. Бывший владелец автосалона «Юго-Западный» Михаил Глебов высказал обвинения в адрес должностных лиц следственного управления СКР по Пензенской области в письме, которое направил на имя главного редактора «Улицы Московской» Валентина Мануйлова. Об этом говорится в статье Евгения Малышева, опубликованной в 43-м номере газеты.

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В ней отмечается, что ранее имя Михаила Глебова фигурировало в деле о мошенничестве при продаже подержанных машин, однако со временем все обвинения были сняты, а 2 ноября 2017 года он был вновь задержан — по данным СМИ, его подозревают в инсценировке дорожно-транспортных происшествий и незаконном получении страховых выплат.

«[...] Михаил Глебов сообщает, будто подставные ДТП совершались по прямому указанию высокопоставленного сотрудника СУ СКР по Пензенской области, который два года назад принимал участие в расследовании уголовного дела по автосалону «Юго-Западный», — говорится в публикации.

В ней добавляется, что в письме бизнесмена идет речь о семи эпизодах автоподстав, связанных с фамилиями сотрудника следственного управления СКР, а также бывшего районного прокурора.

Кроме того, в статье со слов Михаила Глебова описываются схемы, с помощью которых: возглавляемое им ранее ООО «Автокомбинат» зимой 2015 года оказалось «подарено» крупному перевозчику, бывшему депутату гордумы; с целью передачи материалов из УМВД в СУ СК было возбуждено новое уголовное дело — о неуплате налогов; а деньги, полагавшиеся потерпевшим клиентам «Юго-Западного», следователи якобы пытались вывести в свое пользование.

«По оценкам Михаила Глебова, один из следователей СУ СКР по Пензенской области мог заработать на выплатах потерпевшим около миллиона рублей», — говорится в публикации.

На страницах этой же газеты опубликована статья «Контратака генерала Трошина», в которой руководитель регионального следственного управления СКР не исключил, что в отношении возглавляемого им ведомства «предпринята информационная атака».

Говоря о Михаиле Глебове, генерал-лейтенант юстиции задался вопросом о том, «что нужно было с ним сделать, чтобы он выдал ту информацию в отношении тех людей, которые, по сути дела, защитили его честь и достоинство».

«Но я его просто искренне жалею», — отметил он.

Олег Трошин заверил, что все озвученные факты будут самым тщательным образом проверены.

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«Мы разберемся в этой ситуации, поверьте мне. И каждый ответит по этой ситуации. Мои виноваты — значит, мои ответят. Если мои не виноваты, я буду жестко защищать честь и достоинство своих сотрудников. Пока у меня на это есть полномочия», — сказал он.

Как отмечается в «Улице Московской», копия письма Михаила Глебова передана в управление ФСБ России по Пензенской области.

По словам журналиста Евгения Малышева, в пятницу, 1 декабря, по просьбе представителей прокуратуры региона в надзорное ведомство были представлены аудиозаписи интервью с бывшим владельцем автосалона «Юго-Западный».