Иностранец подозревается в сбыте героина в Пензе Криминал

Пенза, 28 марта 2018. PenzaNews. 22-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья подозревается в сбыте героина на территории Пензы бесконтактным способом.

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«Злоумышленник привозил наркотическое средство из другого региона и оборудовал тайники, в которых оставлял запрещенные вещества. При личном досмотре полицейские обнаружили у задержанного семь свертков с героином, а еще 88 оперативники нашли при осмотре съемного жилья иностранного гражданина», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве уточнили, что общий вес изъятого наркотика превысил 200 граммов.

«По данному факту возбуждено уголовное дело. В отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сказали в полиции.