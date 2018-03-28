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Иностранец подозревается в сбыте героина в Пензе

14:26 | 28.03.2018 | Криминал

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Пенза, 28 марта 2018. PenzaNews. 22-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья подозревается в сбыте героина на территории Пензы бесконтактным способом.

Иностранец подозревается в сбыте героина в Пензе

Фото: 58.мвд.рф

«Злоумышленник привозил наркотическое средство из другого региона и оборудовал тайники, в которых оставлял запрещенные вещества. При личном досмотре полицейские обнаружили у задержанного семь свертков с героином, а еще 88 оперативники нашли при осмотре съемного жилья иностранного гражданина», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве уточнили, что общий вес изъятого наркотика превысил 200 граммов.

«По данному факту возбуждено уголовное дело. В отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сказали в полиции.
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