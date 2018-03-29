Заключен под стражу подозреваемый в мошенничествах в Пензенской области Криминал

Пенза, 29 марта 2018. PenzaNews. 35-летний житель Подмосковья, подозреваемый в совершении в Пензенской области по меньшей мере трех мошенничеств с выплатой компенсаций женщинам, которые ранее пользовались услугами экстрасенсов, заключен под стражу. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления МВД России по региону.

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«В полицию Нижнеломовского района обратилась с заявлением о мошенничестве 59-летняя местная жительница. По ее словам, ей позвонил неизвестный, который представился сотрудником подразделения экономической безопасности. Он напомнил, что ранее пенсионерка пользовалась услугами экстрасенсов, которым на протяжении года она перевела значительную сумму. Звонивший сказал, что эти люди оказались мошенниками и находятся в местах лишения свободы, а собеседнице должны вернуть те деньги, которые она заплатила обманщикам. Неизвестный уточнил, что для получения компенсации необходимо заплатить налог в размере 10% от суммы», — пояснили в ведомстве.

В полиции добавили, что после этого женщина направилась в банк, где сотрудница попыталась ее отговорить от перечисления денег, но пенсионерка настояла на своем, а на следующий день, осознав свою ошибку, позвонила в правоохранительные органы.

«Подозреваемого задержали и доставили в Пензенскую область для выяснения всех обстоятельств преступления. Он признался в содеянном. Полицейские обнаружили у злоумышленника информацию о гражданах, которые ранее перечисляли деньги организациям за оказание услуг экстрасенсов. Впоследствии оперативники выяснили, что мужчина причастен как минимум к двум аналогичным преступлениям в отношении жительниц Сердобского района, которые также переводили денежные средства за подобные услуги. В каждом случае злоумышленник называл им точные суммы, которые женщины платили экстрасенсам, и за выплату компенсации просил перечислить 10%», — отметили в пресс-службе.

В управлении МВД добавили, что по фактам мошенничества возбуждены уголовные дела.

Кроме того, в ведомстве призвали жителей Пензенской области, в отношении которых были совершены аналогичные преступные действия, сообщить об этом в полицию по телефонам 02 или 102.