Бывший редактор «Наровчатских новостей» осуждена за растрату Криминал

Наровчат, 29 марта 2018. PenzaNews. Наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год назначено в Пензенской области бывшему редактору районной газеты «Наровчатские новости» Татьяне Правик, вышедшей в 2016 году на заслуженный отдых, за хищение вверенного имущества с использованием своего служебного положения.

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В четверг, 29 марта, суд признал ее виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата».

«Татьяна Правик, являясь руководителем редакции газеты «Наровчатские новости» разрешила сотруднице, замещающей должность бухгалтера, ежемесячно выезжать в Москву для работы охранником вахтовым методом, то есть отсутствовать по основному месту трудоустройства на протяжении не менее чем 10 рабочих дней в месяц, и при этом начислять себе и получать зарплату в полном объеме при условии передачи ей ежемесячно незаконного денежного вознаграждения в сумме 5 тыс. рублей», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Наровчатского районного суда.

Он уточнил, что в результате женщина начислила себе за работу по совместительству бухгалтером и кассиром за 10 дней февраля и 14 дней марта 2016 года менее 24 тыс. рублей.

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«Реализуя преступный умысел, Татьяна Правик подписывала платежные поручения, на основании которых на лицевой счет сотрудницы была перечислена зарплата за февраль и март 2016 года, а та передала ей незаконное материальное вознаграждение в сумме 10 тыс. рублей. Имущественный ущерб, причиненный Татьяной Правик ГАУ ПО «Редакция газеты «Наровчатские новости», составил 23 тыс. 337 рублей», — пояснил собеседник агентства.

По его словам, суд учел явку бывшего редактора газеты с повинной, ее раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию преступления и полное добровольное возмещение причиненного материального ущерба.

«Приговор в законную силу не вступил», — пояснил представитель суда.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в апреле 2017 года бывший главный бухгалтер государственного автономного учреждения Пензенской области «Редакция газеты «Наровчатские новости» была осуждена за аналогичное преступление — по ч. 3 ст. 160 УК РФ. «Присвоение или растрата».

Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год условно.

