Пензенский облсуд оставил без изменения приговор редактору газеты «Знамя труда» Криминал

Пенза, 6 марта 2018. PenzaNews. Коллегия по уголовным делам Пензенского областного суда оставила без изменения приговор редактору газеты «Знамя труда» Никольского района Марине Востровой, которая ранее была признана виновной в мошенничестве.

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В своей апелляционной жалобе Марина Вострова просила отменить приговор и оправдать ее. Также она ходатайствовала о вызове на допрос в качестве свидетеля бывшего министра общественных связей и массовых коммуникаций Пензенской области Алексея Илики, чтобы он пояснил, была ли согласована денежная премия в связи с 50-летием Марины Востровой в 2013 году, которая была получена якобы незаконно.

Коллегия в составе Татьяны Акатовой, Оксаны Акимовой и Альбины Михайленко, посовещавшись в ходе заседания, состоявшегося во вторник, 6 марта, отказала в этом стороне защиты, поскольку та не обеспечила явку бывшего чиновника, а Никольский районный суд ранее счел доказательства в этой части достаточными.

Вместе с тем по ходатайству Марины Востровой на заседании было исследовано заключение судебно-бухгалтерской экспертизы, согласно которому сумма денежных средств, начисленных редактору за ненормированный рабочий день и сверхурочные дни и часы с 1 января 2012 года по 25 ноября 2016 года, составила 34,5 тыс. рублей.

«Сверхурочные часы мне начислялись именно за выполнение дополнительных обязанностей корректора, ответственного секретаря и журналиста, и я выполняла эту работу по собственной инициативе как работник, а не как руководитель. […] Я имела полное право получать эти выплаты», — подчеркнула Марина Вострова.

По ее словам, свидетели, следствие, обвинение и суд утверждают, что она якобы получала сверхурочные как редактор, хотя в приказах указана не конкретная должность, а лишь ее имя и фамилия, при этом выполнение ею соответствующих обязанностей никто не отрицает.

«Я хочу сказать о свидетелях обвинения, которые говорили в пользу того, что якобы эти сверхурочные были незаконными. Во-первых, сверхурочные начислялись в период с 2012 по 2016 годы. Свидетели Сиротский, Федотов, Самсонова, Ступина, Земсков, Воронков, Виннер, Елатонцев […] не могли в своих показаниях предоставить источник осведомленности за те периоды, когда они не работали в департаменте», — сказала Марина Вострова.

Она также обратила внимание на то, что протоколы этих лиц идентичны «вплоть до запятой».

«Свидетели Кунина, Талышев, Косухина, Беспалов являются представителями аудиторских компаний, где мы каждый год проводим аудиторскую проверку. В своих показаниях […] они подтверждали тот факт, что никаких финансовых нарушений на протяжении с 2012 по 2016 годы у нас не было выявлено», — добавила редактор районной газеты.

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Продолжая говорить об имеющихся несостыковках в деле, Марина Вострова отметила, что в приговоре суда указана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении с формулировкой «оставить без изменения», однако до этого в отношении нее действовало лишь обязательство о явке.

Возвращаясь к заключению судебно-бухгалтерской экспертизы, она заявила, что в нем содержатся существенные противоречия, так как не разграничено, за какую должность и за что именно — за сверхурочные или ненормированный рабочий день — начислены деньги, поэтому документ нужно исключить из материалов дела.

Редактор газеты «Знамя труда» уточнила также, что премия к 50-летию, которая не выходила за пределы ее полномочий и была согласована с министром Алексеем Иликой, отдельно экспертами не устанавливалась, а проходила в числе непроизводственных премий.

«Суд ссылается на положения о порядке осуществления премиальных выплат руководителям ГАУ, функции и полномочия которых исполняет департамент [информационной политики и СМИ Пензенской области], однако про данные положения я узнала только в процессе суда, который меня восстанавливал в должности редактора в январе 2017 года. […] Лично с данными документами я не знакомилась. […] В августе 2016 года, когда датировано положение, я вообще находилась в отпуске. […] В деле есть скриншоты, что данное положение мне было прислано по электронной почте в мае 2017 года — в самый разгар следственных действий — без печатей и без подписей», — сообщила Марина Вострова.

В свою очередь прокурор апелляционного отдела по уголовным делам судебного управления прокуратуры Пензенской области Александр Захаров отметил, что приказ о необходимости сверхурочной работы редактора газеты департамент не издавал.

«Предлагаю приговор суда оставить без изменения, а апелляционную жалобу — без удовлетворения», — сказал он.

Посовещавшись, коллегия судей огласила решение, согласно которому приговор вступил в законную силу.

Комментируя ИА «PenzaNews» итоги состоявшегося заседания, Марина Вострова заявила, что намерена и дальше отстаивать свою невиновность.

По ее словам, на решение суда апелляционной инстанции будет подана кассационная жалоба, а при необходимости она обратится и в Европейский суд по правам человека.

«Боремся дальше», — сказала собеседница агентства.