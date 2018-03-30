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Житель Городищенского района получил условный срок за рубку семи деревьев на дрова

08:29 | 30.03.2018 | Криминал

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Пенза, 30 марта 2018. PenzaNews. Наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком в 1 год назначено 58-летнему жителю села Русский Ишим Городищенского района Пензенской области за незаконную рубку семи деревьев для собственных нужд.

Житель Городищенского района получил условный срок за рубку семи деревьев на дрова. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В судебном заседании установлено, что в ноябре 2016 года, не имея разрешительных документов на рубку деревьев, на самовольно определенном участке в лесном массиве Городищенского-Юловского участкового лесничества учреждения «Чаадаевское лесничество» спилил бензопилой «Stihl» шесть сырорастущих кленов и одну липу с целью последующего использования древесины в качестве дров», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Городищенского районного суда.

Он пояснил, что житель села Русский Ишим причинил государственному лесному фонду ущерб в особо крупном размере на сумму более 150 тыс. рублей.

«Эта сумма взыскана в пользу государственного казенного учреждения Пензенской области «Чаадаевское лесничество» в счет возмещения ущерба лесным насаждениям. Приговор вступил в законную силу», — уточнил собеседник агентства.
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