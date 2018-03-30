Житель Городищенского района получил условный срок за рубку семи деревьев на дрова Криминал

Пенза, 30 марта 2018. PenzaNews. Наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком в 1 год назначено 58-летнему жителю села Русский Ишим Городищенского района Пензенской области за незаконную рубку семи деревьев для собственных нужд.

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«В судебном заседании установлено, что в ноябре 2016 года, не имея разрешительных документов на рубку деревьев, на самовольно определенном участке в лесном массиве Городищенского-Юловского участкового лесничества учреждения «Чаадаевское лесничество» спилил бензопилой «Stihl» шесть сырорастущих кленов и одну липу с целью последующего использования древесины в качестве дров», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Городищенского районного суда.

Он пояснил, что житель села Русский Ишим причинил государственному лесному фонду ущерб в особо крупном размере на сумму более 150 тыс. рублей.

«Эта сумма взыскана в пользу государственного казенного учреждения Пензенской области «Чаадаевское лесничество» в счет возмещения ущерба лесным насаждениям. Приговор вступил в законную силу», — уточнил собеседник агентства.